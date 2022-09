Takich urządzeń w Polsce jest niewiele. Pleszewski szpital nabył specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji

Egzoszkielet inaczej zwany bionicznym szkieletem jest nieoceniony przy rehabilitacji pacjentów, którzy mają na przykład niedowłady kończyn dolnych. Jest zbudowany ze sztywnej, samonośnej konstrukcji, która posiada różne tryby działania pozwalające na szerokie zastosowania. Inicjuje m.in. naturalny chód i nie obciąża przy tym kończyn. Istotne jest również to, że jeśli zaistnieje taka potrzeba urządzenie pozwala na szybką modyfikację chodu. Sprawia, że treningi równowagi są bezpieczne dla rekonwalescenta, a wykonywanie przysiadów i wykroków oraz spacerowanie w miejscu nie grozi ryzykiem upadku.

- Nie ukrywam, że jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się pozyskać dla naszej placówki tak specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji. Nie jest to urządzenie łatwo dostępne. Mogą się nim pochwalić tylko nieliczne placówki rehabilitacyjne w kraju. Pozwoli nam ono już teraz na zapewnienie pacjentom kompleksowej, a co za tym idzie jeszcze skuteczniejszej terapii. Dzięki temu będą oni szybciej wracać do zdrowia, a o to przecież chodzi - mówi Błażej Górczyński, prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego.