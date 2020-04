Tak się bawiliście w klubie Seven! Nowe zdjęcia!

Karta Seniora w Pleszewie. Będą ulgi dla osób po sześćdziesiątce

Do tej pory z programu ulg i zniżek korzystały w Pleszewie rodziny wielodzietne w ramach karty Rodzina PPL 3+. Teraz do grona osób, które będą mogły liczyć na skierowane do nich ulgi dołączą seniorzy.