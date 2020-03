- To, co zabrałeś ze sobą do lasu, zabierz ze sobą do domu - apeluje Jacek Piotrowski, który na swoim fanpage'u publikuje zdjęcia śmieci, na które natrafił, spacerując po lasach.

Niestety, autor zdjęć podkreśla, że na zdjęciach widzimy tylko niewielką część śmieci pozostawionych w naszych lasach. Więcej ciekawych fotografii możecie znaleźć oczywiście na fanpage'u Wicher PPL - fotografia na Facebooku. Koronawirus mniej groźny niż grypa? Wideo