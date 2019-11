(© archiwum UM Gminy Chocz)

Szykuje się remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Choczu. Wymiany wymaga dach, koniecznością stał się montaż windy.

Przystąpienie do opracowania dokumentacji projektowej wydawało się prostym zabiegiem, tymczasem w chwili obecnej każde pozwolenie na budowę wymaga od inwestora przewidzenia złamania wszelkich barier architektonicznych. Otrzymaliśmy informację, że w budynku o takiej wysokości musi zostać zamontowana winda - opowiada burmistrz gminy Chocz Marian Wielgosik. Włodarz zrobił już rozeznanie w zakresie cen. Zakup, bez montażu, będzie oznaczał wydatek rzędu około 250 tys. zł.



Pozostaje jeszcze wybranie odpowiedniego miejsca, w którym winda mogłaby zostać zainstalowana. Już wiadomo, że nie będzie jej wewnątrz budynku. - Nie chcemy burzyć porządku instytucji, które funkcjonują w tym miejscu. Nie chcemy zabierać powierzchni, która jest bardzo potrzebna. Pewnie kilka pomieszczeń jeszcze, by nam się przydało, dlatego postawimy na panoramiczną windę zewnętrzną - zapowiada burmistrz Wielgosik.



Na ten i kolejny rok gmina zaplanowała przygotowanie dokumentacji projektowej. Kiedy może ruszyć przebudowa obiektu? - W tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, czy to będzie przyszły rok. Trwają pracę nad projektem budżetu. Po ich zakończeniu będziemy mogli zdradzić więcej szczegółów - wyjaśnia sekretarz gminy i zastępca burmistrza Magdalena Marciniak.



W ostatnich latach obiekt przeszedł kilka zmian. W ubiegłym roku odnowiono elewację zewnętrzną sali widowiskowej. Wcześniej wymieniona została podłoga. W obiekcie, oprócz GOK-u, działa również GOPS.



