Blisko połowa załogi Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie może pożegnać się z pracą. Wszystko przez zaplanowane cięcia w budżecie powiatu pleszewskiego. W piątek powiatowi radni zdecydują o przyszłości pośredniaka

Zwolnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy

Powiat chce mieść oszczędności, ale dlaczego kosztem naszych pracowników? Najłatwiej powiedzieć, że nie otrzymamy potrzebnych środków na funkcjonowanie naszego urzędu

W piątek zapadnie decyzja o zwolnieniach w Powiatowym Urzędzie Pracy

Urząd Pracy zatrudnia obecnie 41 pracowników, a z pracą może się pożegnać nawet 17 członków załogi. Wszystko przez duże cięcia w budżecie powiatu. Pośredniak ma otrzymać o niemal pół miliona zł mniej pieniędzy - niż do tej pory.- podkreśla Leszek Bierła, który - jak mówi - wciąż wierzy w rozsądek radnych powiatowych i Zarządu Powiatu.W piątek o losie 17 pracowników będą decydować na sesji radni Powiatu Pleszewskiego. W sprawę swoich pracowników mocno zaangażował się sam dyrektor, który nie tylko rozmawiał z niektórymi radnymi, ale do pozostałych wysłał listy, w których przedstawił stosowne argumenty. - Dla radnych 17 pracowników, to tylko liczba, ale trzeba pamiętać, że pod każdą cyfrą kryje się człowiek - zaznacza dyrektor Powiatowego urzędu Pracy i dodaje, że ma nadzieję, że wszystko się ułoży i tak duże zwolnienia nie będą konieczne.