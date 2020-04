Szkolny Klub Wolontariatu ZST Pleszew zaangażował się w akcję szycia maseczek. Kto chce pomóc młodym wolontariuszom?

Z inicjatywą szycia maseczek wyszli osadzeni z ostrowskiego aresztu. Kolejny krok wykonało Stowarzyszenie Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski, które zakupiło certyfikowany materiał. Można z niego uszyć 150 tysięcy maseczek ochronnych. Trafią one m.in. do szpitali. Do akcji włączyli się pleszewscy wolontariusze z Zespołu Szkół Technicznych: Mateusz Wypych i Kacper Gomułka. - Do uszycia pozostało jeszcze kilkadziesiąt tysięcy sztuk. Jeśli ktoś z państwa chciałby nam pomóc, to bardzo prosimy o kontakt (tel. 730 662 400 lub 692 680 907). Dajemy materiał, dajemy gumki. Wystarczy tylko trochę dobrej woli i czasu. Przed nami długa walka z koronawirusem, więc i masek będzie potrzeba wiele - podkreślają reprezentanci Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Wolontariusze oferują dostarczenie materiału na wskazany adres oraz odbiór. - Najlepiej paczkę z maskami powiesić na płocie i potwierdzić sms-em. Czekamy na odzew z Waszej strony - mówią.