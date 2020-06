Szkoła w Kowalewie pożegnała swoich absolwentów [ZDJĘCIA]

W czasie uroczystości wyróżniono najlepszych uczniów, sportowców i osoby zaangażowane w życie szkoły, działające np. w samorządzie uczniowskim czy członków pocztu sztandarowego.

Ciepłe słowa do swoich uczniów skierowała dyrektor Elwira Łucka, życząc im, by nigdy nie płakali i by nikt nigdy przez nich nie płakał. Jej zastępczyni Aldona Jańczak, jak ma w zwyczaju co roku, zadedykowała absolwentom wiersz.

Wszystko odbywało się oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zachowywano dystans społeczny i zadbano o środki bezpieczeństwa.