Szansa dla młodych i zdolnych piłkarzy. LKS Gołuchów zaprasza na otwarte treningi

Teraz czas na wzmocnienie i uzupełnienie kadry. LKS Gołuchów zaprasza zainteresowanych zawodników na otwarte treningi, które odbędą się 2 (wtorek), 4 (czwartek) czerwca o godz. 17.00 oraz 6 czerwca (sobota) o godz. 12.00 na obiektach sportowych przy ulicy Słowackiego 1 w Gołuchowie. - Teraz i Ty możesz dołączyć do kadry 3-ligowej drużyny seniorów. To przede wszystkim szansa dla młodych i utalentowanych piłkarzy. Chęć uczestnictwa w otwartych treningach należy potwierdzić najpóźniej do 31 maja na adres e-mail: dolar47@op.pl wysyłając krótką informację o sobie - zachęcają przedstawiciele gołuchowskiego klubu.

Bartosz Jurecki został trenerem asystentem w reprezentacji Polski szczypiornistów