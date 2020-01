Szaleństwo studniówkowej nocy w Zespole Szkół Technicznych na Zielonej w Pleszewie

Sto dni do matury to naprawdę niewiele. Dla tegorocznych maturzystów to jednak jeszcze nie czas, by o tym egzaminie myśleć, bo nadal trwa sezon studniówkowych zabaw. Przyszła więc i pora na Zespół Szkół Technicznych na Zielonej w Pleszewie.

Dumni bohaterowie wieczoru dziękowali dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom - za ciepły uśmiech tak bardzo potrzebny w chwilach zwątpienia, za stwarzanie miłej atmosfery w szkole, za cierpliwość i wyrozumiałość, za przekazywaną wiedzę. Jak zwykle Artur Kukuła, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych na Zielonej zmagania swoich uczniów porównał do biegu maratońskiego. - Pokonaliście już 40 kilometrów. Teraz przed wami ostanie 2195 metrów- zaznaczył. Wspaniałej zabawy studniówkowej oraz pomyślnie zdanej matury życzyła przedstawicielka Rady Rodziców.

Później rozpoczęła się już prawdziwa zabawa do białego rana.