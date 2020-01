Sympatyczne i kolorowe motylki powędrowały do przyjaciół pleszewskiego Domu Dziecka

To corocznie organizowane spotkanie reprezentantów firm, instytucji i stowarzyszeń oraz wolontariuszy wspierających działalność pleszewskiego Domu Dziecka jest sympatyczną formą podziękowania za okazywaną pomoc. Nie zabrakło występu kółka teatralnego "To Nie My", pokazu tanecznego i śpiewu. Gorąco oklaskiwano występ "babuszek".

Na koniec goście zostali obdarowani kolorowymi motylkami wykonanymi przez podopiecznych pleszewskiej placówki. Każdy z gości mógł wpisać się do kroniki i podzielić się swoimi przemyśleniami