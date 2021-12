Sylwestrowa noc pleszewskich seniorów. W tym roku nie będziemy się tak bawić red.

Sylwester pleszewskich seniorów z Koła Emerytów nr 7 to już niemal tradycja. Starsi pleszewianie od lat spotykali się w Restauracji Bax i bawili się do białego rana. Niestety, w tym roku po raz kolejny nie udało się zorganizować Sylwestra. Wszystko w obawie o zdrowie. Dlatego przypominamy Wam imprezę, na której doskonale bawili się przed kilkoma laty, życząc, by przyszłoroczny sylwester znów był huczny i pełen wrażeń.