Święty Mikołaj odwiedził dzieci w Baranówku

Oszukują na BLIK-a! Pleszewska policja ostrzega!

W ostatnim czasie często dochodzi do oszustw na tzw. BLIK-a. Sprawcy podszywają się pod znajomych z portalu społecznościowego. Proszą o pomoc finansową i przesłanie numeru do realizacji transakcji pieniężnych. Funkcjonariusze apelują, by nikomu nie wysyłać numeru BILIK!