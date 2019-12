Przedszkole nr 3 „Słoneczne” odwiedził wyczekiwany przez dzieci Mikołaj w towarzystwie elfów.

Dzieci w oczekiwaniu na Mikołaja obejrzały występ najmłodszych przedszkolaków z grupy „Stokrotki”. Maluchy zaprezentowały się w tańcach: śnieżynek, reniferów i małych Mikołajów. Kiedy wszystkie przedszkolaki zaśpiewały „Święty Mikołaju przybądź do nas dziś …” w drzwiach pojawił się Mikołaj z prezentami.



Mikołaj przeprowadził szybki quiz „Co wiem o św. Mikołaju”, a następnie w podziękowaniu za wspaniałe odpowiedzi zaprosił dzieci do wspólnej zabawy. Na zakończenie rozdał dzieciom prezenty – zabawki do przedszkolnych sal i zaprosił do wspólnego zdjęcia.



Tego dnia na dzieci czekała dodatkowa niespodzianka, elfy pod nieobecność dzieci w salach zostawiły niespodzianki dla każdego z dzieci. Niespodzianka naprawdę się udała, dzieci były bardzo zaskoczone. Dodatkowo Mikołaj zostawił dzieciom skrzynkę pocztową, do której będą mogły wrzucać listy, w których narysują swoje wymarzone prezenty.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.