Świętowali w Pleszewie jubileusz 36 lat kapłaństwa. Wśród duchownych był biskup Krzysztof Wętkowski - ordynariusz Diecezji Włocławskiej

- Każdy moment jubileuszu czy rocznicy z całą pewność zachęca, do tego, aby w tym momencie swojego życia wznosić oczy ku Bogu. Jesteśmy tutaj, w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Pleszewie, jako kapłani, którzy 36 lat temu przyjęli święcenia kapłańskie. Dzisiaj przy tym spotkaniu, które rozpoczyna się nasza modlitwą w pierwszej kolejności wznosimy nasze oczy do Boga, dziękując mu za wszystko co stało się w naszym kapłańskim życiu - podkreślał ksiądz bisku Wętkowski.