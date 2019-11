Święto Niepodległości z mszą św. w intencji Ojczyzny, Apelem Poległych, patriotycznymi pieśniami i rozstrzygnięciem muzycznego konkursu

Punkt kulminacyjny obchodów oczywiście zaplanowano na 11 listopada. W kościele parafialnym w Szymanowicach została odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny. Na cmentarzu komendant Gminnego Związku OSP RP Józef Gmyrek odczytał Apel Poległych. Przedstawiciele władz samorządowych, poszczególnych jednostek i organizacji działających na terenie gminy złożyli wiązanki kwiatów na grobach powstańców styczniowych i poległych w czasie II wojny światowej.

W sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach głos zabrał wójt Robert Łoza. - Świętujemy 101. rocznicę odzyskania niepodległości, ale również 100. rocznicę pierwszych wyborów. Czasami zapominamy o tej dacie, ale ona jest bardzo ważna. W 1918 r. zakończyła się I wojna światowa, ale nasze państwo dalej się kształtowało. Zaangażowanych w to było bardzo wielu ludzi – rozpoczął gospodarz gminy Gizałki. - Dzisiaj odbywa się wiele różnych imprez, które próbują nas wzmocnić jako Polaków, wyakcentować to piękne święto. Są marsze niepodległości, są akademie, są inne inicjatywy. Natomiast martwi mnie to, że w Warszawie nie udaje się zorganizować jednego marszu. Jest ich kilka. Pewnie wynika to z tego, że my, Polacy, byliśmy, jesteśmy i będziemy troszkę różni. Są prawicowcy, są lewicowcy, są osoby o umiarkowanych, centrowych poglądach. Są ludzie, którzy mają również inne zapatrywania na rodzinę, środowisko. Oni chcą to zaakcentować i ja to całkowicie rozumiem. Martwi mnie jednak to, że przy tej okazji często następuje profanacja flagi narodowej, symboli religijnych. Tego nie powinno być i na tym powinny skupić się władze państwowe: aby uszanować tych ludzi, ale żeby do takich sytuacji nie dochodziło, żeby nie naruszano poglądów politycznych czy religijnych drugiego człowieka. A jeśli chcemy mówić o swoich poglądach róbmy to tak, żeby nie było trzeba do tego wykorzystywać kija bejsbolowego czy innych narzędzi - kontynuował Robert Łoza. - Wśród nas są ludzie o różnych poglądach, ale najlepsze jest to, że wszyscy tutaj siedzimy i nie manifestujemy tego w bardzo radykalny sposób, który powoduje, że krzywdzimy drugiego człowieka. Tak to powinno wyglądać i dlatego wszystkim państwu za to bardzo serdecznie dziękuję. Chciałbym podziękować również tym, którzy pamiętali dzisiaj, aby wywiesić biało-czerwone flagi - podkreślał.