NOC ZAWODOWCÓW po raz pierwszy w Pleszewie. Ma pomóc odczarować zawody rzemieślnicze

Noc Zawodowców w Pleszewie już w najbliższy piątek. Jak wspólnie podkreślają organizatorzy, to okazja, by odczarować zawody rzemieślnicze, a uczniom klas VII i VIII, do których skierowane jest wydarzenie, pokazać, że bycie zawodowcem jest dziś w modzie.