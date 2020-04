Święta inne niż zwykle. To nie będzie Wielkanoc, na którą czekaliśmy

To nie będą święta o jakich marzyliśmy, ani do których się przyzwyczailiśmy. Bez święconki, z mszami online, a nie przeżywanymi w kościele. Spędzane z domownikami, a nie w szerokim, rodzinnym gronie. Koronawirus mocno zmieni tegoroczną Wielkanoc.

Co roku od Wielkiego Czwartku i Mszy Wieczerzy Pańskiej kościoły wypełniały się wiernymi. Tak było przez kilka dni aż do poniedziałku wielkanocnego. W tym roku sytuacja ze względu na pandemię koronawirusa i obostrzenia panujące w całym kraju ulegnie diametralnej zmianie. Świątynie będą niemal puste, bo w kościele nie może pojawić się więcej niż 5 osób. Wiernym pozostaje więc śledzenie wydarzeń na monitorach komputerów, większość parafii bowiem przeprowadzi transmisję online liturgii kolejnych dni Triduum Paschalnego, a także niedzielnej i poniedziałkowej mszy św. Parafianie zgodnie z zaleceniami biskupa będą mogli odwiedzać Groby Pańskie z zastrzeżeniem, że w świątyni nie pojawi się jednocześnie więcej niż pięć osób. Zmiany, zmiany, zmiany Wytyczne odnośnie sprawowania Triduum Paschalnego wydała Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W Wielki Czwartek księża w parafii mogą odprawiać Mszę św. Wieczerzy Pańskiej, ale bez gestu umycia nóg i procesji kończącej liturgię. Dzień później odsłonięcie krzyża odbędzie się zgodnie z przepisami zawartymi w Mszale Rzymskim. Natomiast adoracja krzyża dokona się przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez bezpośredniego kontaktu. Należy zrezygnować z adoracji indywidualnej i wspólnie oddać cześć krzyżowi, klęcząc na swoich miejscach i śpiewając stosowną pieśń.

W czasie Wigilii Paschalnej, „przy obrzędzie światła należy pominąć rozpalanie ogniska, a tylko zapalić świecę i, pomijając procesję, przejść do Orędzia Wielkanocnego. W Niedzielę Wielkanocną nie będzie procesji rezurekcyjnej. Ceremonie zakończą się błogosławieństwem całej parafii przed kościołem. Bez tradycyjnej święconki W Wielką Sobotę nie pójdziemy do kościoła z koszyczkami poświęcić pokarmów. W tym roku „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Tekst poświęcenia m.in. powinien być dostępny na stronach internetowych poszczególnych parafii. - Święcimy pokarmy indywidualnie w domu przed śniadaniem wielkanocnym - mówi o. Medard Hajdus, proboszcz Parafii p.w. św. Andrzeja Apostoła. Tak to będzie wyglądać we wszystkich parafiach.

Jeszcze na początku tygodnia wydawało się, że inaczej może być w Tursku. Tutaj w Niedzielę Palmową mieszkańcy wyszli przed swoje domy z palmami w ręku. Ks. Piotr Górski wsiadł w samochód i objeżdżając całą parafię, święcił przystrojone wiązanki roślin. Na identycznej zasadzie miało się odbyć święcenie pokarmów, ale ze względu na duże zainteresowanie akcją osób spoza parafii, ksiądz, mając na uwadze bezpieczeństwo wiernych, odwołał święcenie pokarmów.

Co ze spowiedzią? Kapłani pozostają do dyspozycji wiernych w zakresie spowiedzi. - Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem, lub - w razie niemożliwości - w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach. Nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej np. telefon, komunikator internetowy itp. - podkreśla biskup Edward Janiak. - Jeżeli ktoś chce się wyspowiadać, może do nas zadzwonić. Uzgodnimy termin i zachowując odpowiednią odległość wysłuchamy spowiedzi - mówił w poniedziałek o. Medard Hajdus, który w tym dniu w porozumieniu z kurią zdecydował o zamknięciu dla kultu publicznego kościołów w Choczu, Kuźni i Nowej Kaźmierce. Decyzja ta była spowodowana potwierdzeniem przypadków koronawirusa wśród miejscowych parafian. W Parafii p.w. św. Floriana w Pleszewie wierni mieli okazję się wyspowiadać m.in. w poniedziałek od 7.00 do 19.00 w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej. Z kolei w Parafii Najświętszego Zbawiciela kapłani dyżurowali w konfesjonałach od poniedziałku do środy w godzinach 9.00-12.00 i 15.00-18.00.

Święty czas W tym roku będziemy przeżywali pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w sposób bardzo ograniczony. - Mimo to jednak głęboko wierzę, że będzie to dla nas wszystkich święty czas. Kiedy kobiety przyszły do grobu po szabacie i zastały go pustym, były zaniepokojone i pełne obaw, dopóki nie usłyszały słów aniołów. My już wiemy, że pusty grób nie jest powodem do lęku, lecz znakiem Zmartwychwstania Pańskiego. Niech zatem nie smuci nas owa ograniczoność w celebracji liturgii, a słowa naszego Pana – gdzie dwaj albo trzej zbierają się w imię moje, tam jestem pośród nich – niech w tym szczególnym czasie napełniają nasze serca otuchą i nadzieją – mówi ks. Marian Ostach, proboszcz Parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Czerminie. Miejscowy kościół w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę będzie otwarty dla wiernych od godziny 10.00. W ten sposób parafianie będą mieli możliwość nawiedzenia i adoracji Najświętszego Sakramentu.

- Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech święty czas: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się. Uczestniczmy w bogatej liturgii tego okresu poprzez transmisje telewizyjne, internetowe czy radiowe – apeluje ks. Wiesław Kondratowicz, proboszcz Parafii p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Kowalewie. W wąskim gronie Zgodnie z zaleceniami ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego święta powinniśmy spędzić w wąskim gronie domowników. - Świąteczne wyjazdy, spotkania rodzinne to ogromne ryzyko. Mówię to z ogromnym żalem, ale i z dużą odpowiedzialnością: tak, święta w samotności lub tylko z tymi, z którymi mieszkamy na co dzień - nie pozostawia wątpliwości minister zdrowia.

