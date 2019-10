Święci Dominikańscy odwiedzili Dom Chłopaków w Broniszewicach

Święci nie urodzili się doskonali. Są tacy jak każdy z nas. Są ludźmi, którzy zanim osiągnęli chwałę nieba, wiedli normalne życie, z radościami i smutkami, trudami i nadziejami. Kiedy poznali miłość Boga, poszli za Nim całym sercem, bezwarunkowo i bez obłudy. Ofiarowali swoje życie w służbie innym, znosili cierpienia i przeciwności bez nienawiści i odpowiedzieli dobrem na zło. Święci to mężczyźni i kobiety o sercach napełnionych radością, przekazywaną innym. Bycie świętym nie jest przywilejem nielicznych. Wszyscy jesteśmy powołani, aby iść drogą świętości, a droga ta ma imię i oblicze: Jezus Chrystus. To On nas uczy jak stawać się świętymi