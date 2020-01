Świąteczna i rodzinna atmosfera. W Rokutowie odbyło się wigilijno-noworoczne spotkanie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Świąteczna i rodzinna atmosfera przepełniona wzajemną życzliwością towarzyszyła osobom goszczącym w sali wiejskiej w Rokutowie. Spotkanie otworzył Artur Grabowski, prezes Zarządu Stowarzyszenia. Modlitwę odmówił ks. Przemysław Niezgódka, proboszcz Parafii św. Mikołaja w Grodzisku. - Dziś mamy szczególny dzień. Na ulicach możemy spotkać Orszak Trzech Króli. My również taki Orszak tworzymy. Przybyliśmy do tego budynku z różnych miejsc, w których na co dzień mieszkamy. Stamtąd wyszliśmy, aby spotkać siebie nawzajem. Bogactwem świątecznych dni jest wspólne przebywanie. Święta Bożego Narodzenia to święta rodzinne. Wy też tworzycie taką rodzinę, w której jeden wspiera drugiego - mówił duchowny. Wśród zaproszonych gości pojawiła się radna miejska Renata Garsztka.

Życzę rodzicom i dzieciom wszystkiego dobrego, wszelkiej pomyślności. Dziękuję Zarządowi Stowarzyszenia, który w 2019 r. pomógł mi w budżecie obywatelskim i dzięki temu około 100 osób niepełnosprawnych mogło przejść rehabilitację

- podkreślała.

Po życzeniach i łamaniu się opłatkiem przyszedł czas na pyszny obiad. Jedzenie przygotowały panie z KGW w Rokutowie. Do wspólnego kolędowania zachęcali młodzi artyści: Martyna Sokowicz, Katarzyna Pilarska i Karol Pilarski. Następnie osoby niepełnosprawne otrzymały prezenty, a ostatni punkt wieczora stanowiła wspaniała zabawa taneczna.