Świadek zatrzymał pijanego kierowcę. Pleszewianin miał 3,6 promila!

-17 sierpnia o godz. 12.10 policjanci zostali powiadomieni o ujęciu obywatelskim nietrzeźwego kierowcy. Do zdarzenia doszło przy sklepie na ul. Zachodniej w Gołuchowie. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia zastali świadka zdarzenia oraz 37-letniego mieszkańca Pleszewa, który kierował samochodem marki Renault Kangoo. Mężczyzna został przewieziony do pleszewskiej komendy, gdzie został poddany badaniu na urządzeniu pomiarowym. Badanie wykazało 3,6 promila alkoholu w organizmie. 37-latek za swój czyn odpowie przed sądem. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat dwóch - informuje asp. Monika Kołaska, oficer prasowy KPP w Pleszewie.