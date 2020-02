Superszybki pociąg do stolicy i Centralnego Portu Lotniczego pojedzie przez Pleszew?

Każda z 10 „szprych” prowadzących do CPK składać się będzie zarówno z nowych odcinków torów, jak również z istniejącej, ale zmodernizowanej infrastruktury. Za budowę nowych linii będzie odpowiadać spółka CPK Centralny Port Komunikacyjny, a za modernizację istniejących torowisk - PKP Polskie Linie Kolejowe.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny zaprezentowała niedawno projekt „Strategicznego Studium Lokalizacyjne Inwestycji CPK”. Jednym z istotnych części projektu jest Program Kolejowy, który zakłada budowę ponad 1.600 km nowych linii kolejowych na 12 szlakach, z których 10 podstawowych to tzw. „szprychy” łączące poszczególne regiony kraju z lotniskiem centralnym „Solidarność” między Warszawą i Łodzią oraz samą stolicą Polski.

Wewnątrz każdego z korytarzy kolejowych istnieją różne warianty przebiegu danej linii. Mają one charakter orientacyjny. Ostateczny przebieg dla każdej z nich będzie zależał m.in. od wyników konsultacji społecznych, badań środowiskowych i szczegółowych uwarunkowań terenowych i technicznych.

- Co ważne dla Powiatu Pleszewskiego i jego mieszkańców? Plany korytarza nr 9 przewidują nową linię kolejową 85 z kierunku Warszawy i CPK przez Łódź - Sieradz - Kalisz - Pleszew - Jarocin do Poznania - informuje Tomasz Wojtala, rzecznik Starostwa Powiatowego w Pleszewie i dodaje, że Korytarz kolejowy 9 stanowi połączenie CPK i Warszawy z ważnymi ośrodkami Polski zachodniej. Autorzy projektu zakładają, że efektem budowy nowej linii 85 z Warszawy i CPK do Poznania będzie włączenie Centralnego Portu Komunikacyjnego w system transportu kolejowego. Istotnie skróci się czas jazdy pociągiem na trasach pomiędzy Warszawą, Łodzią i Poznaniem, a ponadto Wrocławiem dzięki nowym liniom 86 i 87.