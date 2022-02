Studniówka 2022. Studniówka z lekkim przymrużeniem oka. Maturzyści z NLO to dopiero mają poczucie humoru

Studniówka 2022. Fotobudka z przymrużeniem oka

Studniówka z fotobudką to gwarancja wspaniałej zabawy. Wystarczy wybrać dla siebie zabawny rekwizyt, aby zapewnić sobie zwariowaną sesję. Zdjęcia były drukowane w przeciągu 20 sekund, dzięki czemu każdy maturzysta mógł szybko stworzyć dla siebie oryginalną pamiątkę ze studniówki. Do studniówkowej fotobudki utworzyła się kolejka chętnych. To się nazywa mieć poczucie humoru i dystans do siebie. Zresztą zobaczcie sami!