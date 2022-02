Studniówka 2015. Tak bawili się na swojej studniówce maturzyści z Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Pleszewie Piotr Fehler

Studniówka 2015. Od tego czasu minęło już 7 lat. Tradycyjny polonez, eleganckie suknie i garnitury, podwiązki i zabawa do rana. Studniówka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Pleszewie to niewątpliwie jeden z ważniejszych dni w życiu każdego ucznia, ten niezwykły bal na symboliczne 100 dni przed maturą zapamiętają do końca życia. W naszej archiwalnej galerii zapraszamy do obejrzenia Studniówki z 2015 rok