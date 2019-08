Strażacy usuwali skutki gwałtownych burz

- 27 sierpnia o godz. 16.35 otrzymaliśmy pierwsze zgłoszenie dotyczące usunięcia drzewa z drogi powiatowej w kierunku Izbiczna, do tego zdarzenia udał się zastęp GCBA 4/24/2,8 kolejne zgłoszenie dotyczyło usunięcia trzech drzew w miejscowości Trzebowa, doszło tam do sytuacji w której między drzewami uwięzione zostały samochody, na szczęście stały one w bezpiecznej odległości od drzew, w tym miejscu działaliśmy wraz z zastęp GBA OSP Koźminiec oraz dołączył nasz drugi zastęp GBA-Rt 2,5/20, następnie dwa nasze zastępy udały się do miejscowości Dobrzyca - Olesie, gdzie powalone zostały trzy drzewa oraz doszło do uszkodzenia transformatora i zerwania linek energetycznych przez spadające gałęzie, które również zagrażały budynkowi mieszkalnemu. Następnie udaliśmy się do miejscowości Dobrzyca - Nowy Świat gdzie doszło do złamania konaru drzewa na placu zabaw, oraz do złamanych konarów, które spowodowały zniszczenie ogrodzenia oraz częściowo znajdowały się na drodze powiatowej - relacjonują druhowie z OSP Dobrzyca.