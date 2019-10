Strażacy ochotnicy z powiatu pleszewskiego odebrali 5000+

Warto zaznaczyć, że w naszym powiecie dotację otrzymały wszystkie ochotnicze straże pożarne, a wręczenia potwierdzających ten fakt dokumentów dokonali: poseł Jan Mosiński , Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jednocześnie Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Marlena Maląg oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie st. kpt. Roland Egiert.

Spotkanie to było także okazją do kolejnego miłego wydarzenia. Pleszewska Komenda Powiatowa PSP przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie sprężarkę do napełniania butli dla aparatów ochrony dróg oddechowych. Przekazania sprzętu dla gołuchowskich druhów dokonał Wójt Gminy Gołuchów Marek Zdunek wraz z komendantem powiatowym PSP st. kpt. Rolandem Egiertem.