Stop suszy! Walka z nią ma kosztować 14 miliardów złotych

Konsultacje społeczne organizowane są w 15 największych polskich miastach. 11 września odbędą się w Poznaniu. Każdy może zgłosić swoje uwagi i propozycje. To najważniejszy etap realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” strategicznego projektu „STOP suszy!”.

- Rozpoczynające się konsultacje PPSS pogłębią postrzeganie suszy w Polsce o bardzo ważny aspekt społeczny. Zrozumienie i akceptacja proponowanych działań są bowiem konieczne dla powodzenia całego przedsięwzięcia - mówi Przemysław Daca, Prezes PGW Wody Polskie. - Zależy nam na każdym głosie. Dopiero po zebraniu wszystkich uwag projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy będzie pierwszym, tak całościowym dokumentem dotyczącym zjawiska suszy w Polsce i ważnym krokiem ku realnej adaptacji do zmian klimatycznych. Uczestnikom konsultacji przedstawimy dogłębną analizę zjawiska, propozycje usprawnienia jego monitoringu oraz zaproponujemy szeroki katalog działań zmierzających do minimalizowania skutków suszy. PPSS to dokument nie tylko na najbliższe lata. Wyznaczy on także perspektywę dla kolejnych takich opracowań w przyszłości - dodaje Prezes Daca.