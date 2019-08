Starosta i burmistrz Dobrzycy zapraszają na Dożynki Powiatu Pleszewskiego. Publiczność bawić będą m.in. Piękni i Młodzi oraz Two Boys

Uroczystość rozpocznie msza św. dożynkowa w kościele p.w. św. Tekli. Po zakończeniu nabożeństwa barwny korowód przemaszeruje na teren Zespołu Pałacowo-Parkowego Muzeum Ziemiaństwa. Część obrzędową poprowadzi Zespół Tańca Ludowego „Kosynierzy”. Program artystyczny przygotuje młodzież ze szkół gminy Dobrzyca. Tego dnia nastąpi rozstrzygnięcie tradycyjnych konkursów dożynkowych i kulinarnych. Po raz kolejny zostanie wybrany m.in. najpiękniejszy wieniec i witacz dożynkowy. Nie zabraknie smacznego jedzenia. O 19.30 rozpoczną się koncerty. Na scenie zaprezentują się Piękni i Młodzi oraz Two Boys.

Finaliści „Must Be the music. tylko muzyka”

Ci pierwsi grają muzykę z pogranicza disco polo, dance i pop-rock. Grupa powstała w 2012 r. z inicjatywy Magdaleny i Dawida Narożnych. Małżonkowie zaprosili do współpracy Daniela Wilczewskiego. 2 lata później wzięli udział w przesłuchaniach do programu „Must Be the Music. Tylko muzyka”. Utwory „Kocham się w Tobie” i „Niewiara” (Hit Roku 2013 w konkursie TV Disco i Radia Disco Party) pozwoliły im awansować do finału. Chwilę później ukazał się ich debiutancki album.