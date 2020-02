Stal Pleszew w kolejnym meczu kontrolnym zmierzyła się z Victorią Skarszew, liderem grupy I klasy okręgowej. Kibice obejrzeli 5 goli

Victoria w rundzie jesiennej przegrała tylko jedno spotkanie. Dobrą formę piłkarze ze Skarszewa potwierdzili w pojedynku z wyżej notowaną Stalą Pleszew. Co prawda, od początku tego ciekawego spotkania, to podopieczni Łukasza Bandosza osiągnęli przewagę, jednak nie potrafili umieścić piłki w siatce rywali. Niemoc nie trwała długo. W 11’ na listę strzelców wpisał się Patryk Adamski. Szybko do wyrównania doprowadził bramkostrzelny napastnik Victorii Jakub Jóźwiak. Jeszcze w pierwszej odsłonie meczu Stal na prowadzenie mogli wyprowadzić Adamski, Szymon Pacholski i Emil Poczta. Więcej goli jednak w tej części gry nie padło.

Po zmianie stron, już w 47’ dobrą sytuację stworzyli sobie gracze ze Skarszewa. Najlepszy strzelec grupy I ligi okręgowej Joshua Balogun przegrał pojedynek z dobrze dysponowanym Dawidem Sassem. Po słabszym początku, sygnał do ataku znów dał Patryk Adamski i Stal w 56’ ponownie prowadziła. Bramka wprowadziła rozluźnienie w szeregi pleszewian i trzy minuty później po zamieszaniu w polu karnym drugiego gola dla Victorii strzelił Patryk Jóźwiak. Od tego momentu Stalowcy podkręcili tempo. Kolejne sytuacje marnowali Poczta, Pacholski i Damian Adamski. Tej najlepszej nie wykorzystał Jakub Grabarek. To, co nie udało się Kubie, w 75’ zrobił Damian Adamski. Jedni i drudzy mieli jeszcze swoje okazje, ale wynik nie uległ zmianie.