Stal Pleszew przegrała mecz sparingowy z czwartoligową Victorią Ostrzeszów. Piłkarze Łukasza Bandosza do końca walczyli o wyrównującego gola

Pleszewianie już w 5' powinni objąć prowadzenie. Po dośrodkowaniu Szymona Pacholskiego strzelał Emil Poczta, piłka przeleciała nad bramką. Mijał drugi kwadrans gry, gdy doskonałą interwencją popisał się Tobiasz Wojcieszak. Czujność golkipera Stali Pleszew sprawdził Maciej Stawiński. Atakujący gości popisał się mocnym strzałem głową. Cztery minuty później ponowie Stawiński uderza głową i znowu wspaniała parada Wojcieszaka, który odbija futbolówkę na rzut rożny. Właśnie po dośrodkowaniu z narożnika boiska piłkę do pleszewskiej bramki skierował Grzegorz Wachowiak i to ostrzeszowianie schodzili na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem.

Spotkanie miało bardzo wyrównany przebieg. Zarówno jedni, jak i drudzy mogli przechylić szalę zwycięstwa na swoja stronę. Udało się to gościom, którzy byli bardziej dojrzałym zespołem, nie notowali głupich strat, cechowali się cierpliwością w rozegraniu, szukając kolejnych okazji do strzelenia gola.

Po zmianie stron pleszewski zespół rzucił się do odrabiania strat. Piłkarze Stali trafili jednak na wspaniale dysponowanego bramkarza gości i to jemu koledzy mogą być wdzięczni, że udało się im utrzymać prowadzenie do 57’. Wtedy sędzia wskazał na rzut karny. Strzelał Jacek Pacyński, piłka trafiła w rękę zawodnika Victorii Ostrzeszów i arbiter nie miał żadnych wątpliwości, jaką decyzją trzeba podjąć. Do piłki podszedł Emil Poczta i mocnym uderzeniem po ziemi pokonał Mateusza Kierzka. Pleszewianie chcieli pójść za ciosem, ale kolejnych sytuacji nie wykorzystali: Szymon Pacholski, Patryk Adamski, Emil Poczta czy też Jacek Pacyński. W 73’ błąd przytrafił się Michałowi Wachowiakowi, piłkę przejął Michał Mazurek i w sytuacji sam na sam nie dał szans Dawidowi Sassowi. Goście znów prowadzili i mimo usilnych dążeń pleszewian do zdobycia wyrównującej bramki, zdołali utrzymać przewagę do końca meczu.

Pleszewianie zagrali kolejny dobry mecz, realizują taktykę nakreśloną przez trenera Łukasza Bandosza. Na tle wyżej notowanego, bo czwartoligowego, rywala wypadli obiecująco, co tylko dobrze wróży przed zbliżającą się wielkimi krokami rundą rewanżową grupy III V ligi.