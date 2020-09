Stal Pleszew poskromiła Lwa. Drużyna Mariusza Kułaka wygrała w Pogorzeli

Stal zaatakowała od pierwszych minut. Strzałem z ostrego kąta popisał się Jakub Kłodziński. Golkiper Lwa Pogorzela Jakub Andrzejewski z trudem sparował piłkę na rzut rożny. W 18’ zza pola karnego potężnie uderzył Emil Poczta. Bramkarz gospodarzy odbił piłkę przed siebie. Dopadł do niej Bartosz Cierniewski, który zagrał wzdłuż bramki do Dawida Krzyżaniaka, a ten nie miał problemu z umieszczeniem piłki w siatce. 1:0 dla Stali. W 28’ odpowiadają goście. Wiktor Łęgowski strzela obok bramki po podaniu Filipa Oleśkowa. Chwilę później błędu naszej defensywy nie wykorzystał Dariusz Brylewski. Z 16 metrów nie trafił do pustej bramki. Minutę później ten sam zawodnik wykonuje rzut wolny. Tobiasz Wojcieszak wybija piłkę na rzut rożny. Do przerwy pleszewianie prowadzą, będąc zespołem zdecydowanie lepszym. Gra zespołu nastrajała optymistycznie przed drugą połową.