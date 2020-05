Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie pozostanie zamknięty do 31 maja 2020 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie pozostanie nieczynny do 31 maja 2020 r. - Mając na względzie dobro uczestników prowadzimy działania zmierzające do wdrożenia rekomendacji dotyczących organizacji pracy zalecanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia, a także prowadzenia przyszłych zajęć. Czynimy również przygotowania do ponownego przyjmowania uczestników. O wszystkich wytycznych uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie będą poinformowani indywidualnie - podkreśla wójt Sławomir Spychaj.