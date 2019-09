Sprawdziliśmy, jak podróżują samorządowcy w powiecie pleszewskim. Który z nich najczęściej podróżuje służbowo? Ile kosztowały wyjazdy?

Sprawą lotów Marszałka Marka Kuchcińskiego Polska żyła od kilku tygodni. Jak dowiedzieli się dziennikarze, marszałek latał z Warszawy do Rzeszowa wielokrotnie. Jest to jego okręg wyborczy, ale też tam znajduje się dom marszałka. Początkowo kancelaria sejmu wszystkiemu zaprzeczała. Potem marszałek twierdził, że wszystkie loty odbywały się w ramach jego obowiązków zawodowych i przeprowadzanych w terenie konsultacji społecznej. Dotarto jednak do kolejnych dokumentów, które wskazywały, że marszałek nie podróżował sam. Latali wraz z nim jego żona, siostra oraz rożni prominentni politycy PIS.

Samolot zamiast samochodu

W sumie od marca 2018 r. do maja 2019 r. Marszałek Sejmu odbył niemal sto lotów, które kosztowały budżet państwa ponad 4 miliony złotych. Marek Kuchciński wykorzystywał rządowy samolot Gulfstream G550, wojskowy samolot transportowy CASA, a także wojskowy śmigłowiec Sokół.