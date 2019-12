Spotkanie wigilijne w Sowinie Błotnej. Mieszkańcy podzieli się opłatkiem, zasiedli do świątecznego stołu i obejrzeli wyjątkowy spektakl

Spotkanie otworzyły: sołtys Romana Adamek i przewodnicząca KGW Halina Golińska. – Okres świąteczny to magiczny czas. Skłania do refleksji nad własnym życiem. Zbliżające się święta to doskonały moment, aby pojednać się z bliźnim, spędzić więcej czasu z rodziną. Każdy powinien być obdarowany ciepłym i dobrym słowem. Niech ten wigilijny opłatek będzie symbolem serdeczności i szczerości, a wigilia niepowtarzalnym wieczorem – mówiła pierwsza z pań. Życzenia mieszkańcom złożył proboszcz miejscowej parafii ks. kan. Rafał Mielcarek. Dla gości wystąpili uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej. Młodzież przygotowała przedstawienie zatytułowane „W Tobie jest światło” oraz wręczała upominki. Sama za swój występ otrzymała nie tylko gromkie oklaski, ale również słodkie nagrody. Umiejętnościami wokalnymi zaimponowały Amelia Plucińska i Marysia Kuźniacka, które śpiewały kolędy i świąteczne piosenki.

Podczas spotkania mieszkańcy dzieli się opłatkiem, składali sobie życzenia i kosztowali pyszne, wigilijne dania. Uroczystość zorganizowali: sołtys Romana Adamek, Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich w Sowinie Błotnej.