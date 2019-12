Spotkanie wigilijne chockich seniorów. Schola Vox Dei zachęcała do wspólnego kolędowania, Mikołaj rozdawał prezenty i... sypał żartami

To już mała tradycja. Na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia choccy seniorzy spotykają się na spotkaniu opłatkowym w Restauracji "Piotruś". Życzenia swoim kolegom i koleżankom złożyła Ryszarda Kaźmierska, szefowa miejscowego Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów, a także proboszcz Medard Hajdus i burmistrz Marian Wielgosik. Gospodarz gminy obdarował słodkimi upominkami zarówno tych starszych, jak i młodszych gości, którzy zachęcali do wspólnego kolędowania. Schola Vox Dei, pod opieką Anny Mielcarek, przygotowała na wtorkowe popołudnie kilka dobrze znanych kolęd i pastorałek. Wszyscy śpiewali "Wśród nocnej ciszy", "Nie było miejsca dla Ciebie" "Kolędę dla nieobecnych" czy "Lulajże Jezuniu". O akompaniament zadbali: Marta Malińska oraz Mateusz Wegner. Ona pięknie grała na keyboardzie, on na gitarze. Seniorów odwiedził Mikołaj, który rozdawał prezenty i wszystkich wprowadził w dobry humor.