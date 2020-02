Spotkanie na najwyższym szczeblu w kaliskim ratuszu

Od dwóch lat coraz śmielej w kręgach władz Miasta i Gminy Pleszew mówi się o potrzebie dołączenia gminy do Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowska, które zrzesza obecnie 24 samorządy skupione wokół Kalisza oraz Ostrowa Wielkopolskiego, w tym jeden z powiatu pleszewskiego, czyli gminę Gołuchów. Do tego grona chce dołączyć również gmina Pleszew, która mocna angażuje się poszerzenie Aglomeracji. - Oficjalnie złożyliśmy propozycje włączenia Pleszewa do Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Teraz czekamy na decyzję - potwierdza Anna Bogacz, rzecznik prasowy pleszewskiego ratusza.

Dla Pleszewa jest to ogromna szansa dla rozwoju . Wszystko to w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i pozyskania środków zewnętrznych.

