Spotkanie autorskie z Mariolą Pryzwan. Biografistka w Ośrodku Kultury w Żegocinie opowiadała o życiu i twórczości piosenkarki Anny German

Mariola Pryzwan, z zawodu bibliotekarz, z zamiłowania publicystka i biografistka, gościła w Ośrodku Kultury w Żegocinie. Podczas wieczoru autorskiego opowiedziała o życiu i twórczości Anny German.

Data spotkania nie była przypadkowa. - 14 lutego to dla wielu walentynki, dla mnie to są zawsze urodziny Anny German. Gdyby żyła, dzisiaj skończyłaby 84 lata. Moja fascynacja tą wybitną artystką trwa 46 wiosen. Miałam 11 lat, kiedy po raz pierwszy zobaczyłam ją na ekranie telewizora. Wyglądała jak anioł - podkreślała Mariola Pryzwan. Autorka książek poświęconych laureatce festiwali w Monte Carlo czy San Remo ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. Ze wspomnień złożyła biografie znanych polskich artystów i ludzi sztuki, zaś z wypowiedzi samych bohaterów powstały książki zatytułowane „Anna German o sobie” i „Cybulski o sobie”. Oprócz tej dwójki szczególnie interesują ją losy i twórczość Władysława Broniewskiego, Marii Dąbrowskiej, Anny Jantar, Ireny Jarockiej, Marii Kownackiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Haliny Poświatowskiej. - Ci, o których piszę, to są wszystko moje fascynacje. Piszę tylko o tych, których kocham - podkreślała Mariola Pryzwan.

Anna German budzi szczególny zachwyt biografistki. Piosenkarka przyszła na świat 14 lutego 1936 w Urgenczu. Święciła sukcesy na największych polskich i europejskich festiwalach. Karierę przerwał wypadek samochodowy we Włoszech. Do zdrowia powracała przez trzy lata. Podczas rekonwalescencji napisała książkę biograficzną "Wróć do Sorrento?", w której wspominała swoją karierę oraz pracę artystyczną w słonecznej Italii. Na scenę wróciła w 1970 r. z płytą "Człowieczy los". W połowie lat 70. wykryto u niej chorobę nowotworową. Zmarła w sierpniu 1982. Młodsze pokolenia poznały historię Anny German dzięki serialowi emitowanemu w TVP w 2013 r. - Po zakończeniu emisji miałam tyle propozycji wieczorów autorskich, że mogłabym spokojnie zrezygnować ze swojej pracy i tylko jeździć po Polsce - opowiadała Mariola Pryzwan. Piątkowe spotkanie było podzielone na dwie części: literacką i muzyczną. W tej drugiej najpiękniejsze miłosne piosenki Anny German przypomniała Katarzyna Zawada, zdobywczyni I miejsca na Festiwalu im. Anny German w Moskwie. Żegocinianka popularyzuje twórczość artystki nie tylko w kraju, ale również za granicą. Z jej pieśniami odwiedziła Rosję, Białoruś, Litwę, Uzbekistan i Anglię.

Kasia i Mariola Pryzwan po raz pierwszy spotkały się 4 lata temu w Kaliszu. - Ja opowiadałam o pierwszej Polce, która wystąpiła w San Remo, a Kasia śpiewała jej piosenki. Wtedy otrzymałam propozycję przyjazdu do Żegocina. Cieszę się, że wreszcie udało się ten pomysł zrealizować - opowiadała biografistka. Na spotkanie autorskie z Mariolą Pryzwan zaprosili: Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin oraz wójt gminy Czermin.

