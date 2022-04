Sporty walki. Nicola Kaczmarek mistrzynią Polski seniorek w kickboxingu! To nie jedyny sukces pleszewianki w ostatnich dniach

Nicola Kaczmarek mistrzynią Polski seniorek w kickboxingu!

Drezdenko było gospodarzem Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów w kickboxingu w formule full contact. Z imprezy ze złotym medalem zawieszonym na szyi wróciła pleszewianka Nicola Kaczmarek, reprezentująca na co dzień barwy Klubu Sportowego Prosna Kalisz. W drodze do końcowego triumfu uporała się z trzema rywalkami. W finale pokonała bardzo doświadczoną i utytułowaną Żanetę Cieślę (Legion Głogów). Tym samym okazała się najlepsza w kategorii do 52 kg.

To nie jedyny sukces pleszewianki w ostatnich dniach. Na początku kwietnia w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się Mistrzostwach Polski w kickboxingu w formule low kick. Nicola wygrała swój pojedynek ćwierćfinałowy. W kolejnej rundzie lepsza okazała się jednak Barbara Nalepka (Fighter Wrocław). Skończyło się brązowym medalem. Zawody w kategorii do 52 kg wygrała Iwona Nieroda-Zdziebko (UKS Diament Pstrągowa).