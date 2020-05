Śmiertelny wypadek. 65-letnia pleszewianka potrącona na przejściu dla pieszych

- 30 kwietnia, przed godz. 19.00 policjanci zostali powiadomieni o wypadku drogowym, do którego doszło w Pleszewie na ul. Poznańskiej. Kierowca fiata seicento. 25-letni mieszkaniec Pleszewa, jadąc w kierunku Kalisza, potrącił pieszą, 65-letnią mieszkankę Pleszewa. Do zdarzenia doszło na prostym odcinku drogi na oznakowanym przejściu dla pieszych. 65-latka została przetransportowana do szpitala, gdzie w wyniku odniesionych obrażeń zmarła - informuje asp. Monika Kołaska, oficer prasowy KPP w Pleszewie.