Piotr Kusiakiewicz na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pleszewie wyliczał mnożące się skargi mieszkańców Taczanowa, Bógwidz i Lubomierza na „dziwny smak wody”. Prosił prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego o interwencję.

Podczas ustalania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kusiakiewicz zwrócił uwagę, że mieszkańcy Taczanowa, Bógwidz oraz Lubomierza od kilku miesięcy narzekają na dziwny smak wody. - Walory smakowe nie są tak dobre, jak w pozostałych ujęciach. Może jest to odczucie subiektywne. Sam spróbowałem i rzeczywiście ta woda nie smakuje, tak jak powinna - zaznaczył radny i dopytywał się, czy jest szansa, żeby jakość wody w kranie poprawić. - Przedsiębiorstwo Komunalne ma obowiązek świadczenia usług w zakresie odpowiedniego zapewnienia jakości wody - skwitował na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pleszewie.Na zarzuty postawione przez Piotra Kusiakiewicza szybko odpowiedział prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie Grzegorz Knappe. - My produkujemy wodę bardzo dobrej jakości. Ujęcie wody w Bógwidzach, z którego korzystają miejscowości: Bógwidze, Taczanów i Lubomierz zostało w całości zmodernizowane i wszystkie urządzenia są wyremontowane - przekonywał.Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego próbował dowiedzieć się skąd wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pił wodę, która nie spełniała walorów smakowych. - Prawdopodobnie była to końcówka sieci - kontynuował i przyznał, że problem w dużej mierze może istnieć w sieciach wiejskich, które powstały z nie wiadomo jakich materiałów. - Przed nami dużo pracy. Jeśli będziemy te sieci wymieniać, to jakość wody, która jest obecnie w Bógwidzach będzie można odczuć - przekonywał radnego Kusiakiewicz.Ewentualne zanieczyszczenia, które mogą pojawić się w sieci wodociągowej nie są niebezpieczne dla zdrowia. Grzegorz Knappe podkreślał, że sanepid podczas prowadzonych badań i kontroli za każdym razem stwierdza, że w wodzie, którą produkuje Przedsiębiorstwo Komunalne żadnych przekroczeń nie ma.