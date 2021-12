Służby ratownicze kontynuują piękną akcję. Z świątecznymi życzeniami i prezentami dotarły do potrzebujących oraz samotnych

Świąteczna akcja służb ratowniczych

Świąteczną akcję tradycyjnie zorganizowali członkowie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gołuchowie, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleszewie oraz personel medyczny pleszewskiego szpitala. - Dzięki zaangażowaniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mogliśmy dotrzeć do rodzin i osób, które potrzebują wsparcia oraz którym nasza wizyta sprawi radość i pozwoli uwierzyć, że święta Bożego Narodzenia to magiczny czas - podkreśla Dominik Kołaski, prezes WOPR Gołuchów, a także ratownik medyczny.

Przedstawiciele służb ratowniczych odwiedzili czteroosobową rodzinę. Pani Magdalena i pan Krzysztof wychowują córkę Aleksandrę oraz syna Igora. Niestety rodzina zmaga się z problemami zdrowotnymi córki, a przez to, że niedawno przeprowadziła się na teren powiatu pleszewskiego, zdarzają się sytuacje, że ma problemy z adaptacją w nowym miejscu.

Pomoc dotarła również do pana Remigiusza, osoby samotnej. - Życie postawiło przed nim wiele wyzwań, z którymi nie mógł sobie poradzić, jednak zawsze może liczyć na pomoc swoich sąsiadów i to jest w tym wszystkim najpiękniejsze, bo dobro, które dajemy innym, zatacza koło i wraca do nas - podkreśla Dominik Kołaski.