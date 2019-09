,,Słoneczne" przedszkolaki uczą się programować

Program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się dzieciom na każdym etapie ich życia.

Dlatego do programu przystąpiły dzieci z grupy Bratki w Przedszkolu nr 3 ,,Słonecznym". - Pracować będziemy z wykorzystaniem maty do kodowania (kratownicy), kolorowych kubków jednorazowych oraz przygotowanych materiałów dodatkowych - strzałki kierunkowe, kolorowe karty, karty zadaniowe itp. W ramach programu pani Hania przygotowała matę, kolorowe kartoniki i przeprowadziła dwa zajęcia „Witaj przedszkole, witaj szkoło" oraz „Nasze wakacyjne wspomnienia" - informuje przedszkole. Wprowadzenie nauki programowania już w przedszkolu daje dzieciom szansę na zdobywanie kompetencji przyszłości, odpowiedzialne wprowadzanie w cyfrowy świat, ale również wdrażanie do pracy zespołowej, tworzenia czegoś dla dobra ogółu ale z poszanowaniem praw jednostki.