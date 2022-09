Śladami Olędrów. Sprawdzali, co kryje w sobie Puszcza Pyzdrska

Poznawali uroki Puszczy Pyzdrskiej

Od połowy czerwca w Muzeum Regionalnym mogliśmy podziwiać wystawę pt. „Puszcza Pyzdrska”. - Choć puszcza stanowi część powiatu pleszewskiego, to jednak jest to teren wciąż nieodkryty przez mieszkańców. Stąd pomysł ekspozycji przybliżającej bogactwo puszczy i jej walory krajoznawcze i przyrodnicze - tłumaczyła Katarzyna Rutkowska z pleszewskiej instytucji kultury. Wystawa, której kuratorem był Witold Hajdasz, powstała we współpracy z Wiesławą i Przemysławem Kowalskimi, Eugeniuszem Markiewiczem, Anną i Grzegorzem Markiewiczami, którzy udostępnili materiał zdjęciowy i elementy etnograficzne związane z Olędrami. Ponadto część eksponatów została wypożyczona z Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej.

8 września temat Puszczy Pyzdrskiej kontynuowano przy okazji projekcji filmu „Ludzie z żelaznych domów”, który opowiada historię obszaru ustami potomków pierwszych osadników. Obraz nakręcono w 2014 r. w reżyserii Joanny Jaworskiej i ze scenariuszem autorstwa Wiesławy i Przemysława Kowalskich. Ci ostatni byl becni podczas pokazu i chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami z jego powstawania.