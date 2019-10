Siostry z Broniszewic z tytułem Mistera Budownictwa. Nagroda powędrowała również do Gołuchowa

Dom Chłopaków w Broniszewicach otrzymał tytuł „Mistera Budownictwa Południowej Wielkopolski” w kategorii obiekty pomocy społecznej. Z kolei tytuł Mistera Budownictwa w kategorii obiekty sportowe przyznano Sali Sportowej przy Zespole Szkolno - Wychowawczym w Kościelnej Wsi. Statuetki, podczas uroczystości, która się odbywała w Powozowni w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, odbierali kolejno siostra Regina Dorota Krzesz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Broniszewicach oraz wójt Gołuchowa Marek Zdunek.

To dla Was i dla nas bardzo dobra wiadomość! Budynek Domu Chłopaków został nagrodzony i otrzymał I miejsce wśród budynków pomocy społecznej . Świadczy to o tym, że mieliśmy szczęście do dobrych wykonawców - podkreślają siostry Dominikanki i dziękują Irenie Sobisiak, że charytatywnie nadzorowała prawidłowe powstawanie tego DOMU. - Łzy i cierpliwość do granic nie poszły na marne! Cieszymy się, że pieniądze naszych Dobroczyńców zostały zainwestowane w budynek, którego wykonanie urzekło ekspertów budownictwa. Dziękujemy, że Chłopcy zamieszkali w tak pięknym domu!