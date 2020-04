Siostry dominikanki zbierają pieniądze na zakup płynów do dezynfekcji do Domów Pomocy Społecznej. Każdy może pomóc!

- Zamówiłyśmy płyny do dezynfekcji do naszych Domów Pomocy Społecznej - ceny rosną kosmicznie i trzeba było się spieszyć, żeby zamówić za rozsądną kwotę. Mamy zamówione 600 litrów za 9 tys. zł, ale tych pieniędzy Fundacja nie ma, dlatego prosimy Was o pomoc, bo same już nie dajemy rady - mówią siostry.

Dominikanki podkreślają, że robią co mogą. Ograniczyły kontakty ze światem zewnętrznym do minimum, choć jak podkreślają nie da się zupełnie odciąć. - Zachowujemy wszelkie możliwe środki ostrożności, co chwila przecieramy klamki, nosimy maseczki, dezynfekujemy wszystko. Dlaczego? Spora część naszych podopiecznych, zarówno w Mielżynie, Broniszewicach, jak i w Łopiennie (zaprzyjaźniony DPS prowadzony przez elżbietanki), to osoby leżące, którymi się zajmujemy. Pozostali - mają różne choroby, które osłabiają odporność. Jakikolwiek przypadek wirusa, to śmiertelne zagrożenie dla całego domu - tłumaczą.