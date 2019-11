Siostry z Broniszewic nie dają o sobie zapomnieć. Stworzyły kalendarz ścienny na 2020 rok ze zdjęciami podopiecznych z Domu Chłopaków. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na działalność placówki.

Kalendarz ścienny na 2020 rok przedstawia zdjęcia oraz przemyślenia podopiecznych Domu Chłopaków w Broniszewicach. Projekt nosi tytuł „Po co rodzą się niedoskonałe dzieci?” – Dzieci Niedoskonałe rodzą się po to, abyśmy mieli na ziemi ambasadorów takich wartości jak: bezinteresowna miłość, nieocenianie, nieszufladkowanie, brak uprzedzeń, bezgraniczne zaufanie, brak podziałów. Za takim światem przecież tęsknimy. To Dzieci Niedoskonałe uczą nas bez wyższości takiego życia. Dbajmy o nie, bo bez nich świat będzie nie do wytrzymania – podkreślają siostry Dominikanki.



Zdjęcia do kalendarza stworzył Paweł Kęski i na swoich fotografiach ujął podopiecznych Domu Chłopaków w Broniszewicach, ukazując jednocześnie ich pasje.



Kalendarz na 2020 rok jest cegiełką, a cały dochód z jego sprzedaży zostanie przeznaczony na działalność Domu Chłopaków w Broniszewicach.

