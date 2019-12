Siostry Dominikanki z Broniszewic wybudowały "Dom Chłopaków". Od września rozpoczęły zbiórkę środków na remont elewacji zabytkowego pałacu. Pierwsze efekty już widać!

Dzięki pomocy tysięcy ludzi wybudowałyśmy Dom Chłopaków, zadbałyśmy o jego otoczenie (gospodarstwo dla zwierząt, wyremontowana szkoła dla Chłopców, elektryka, ogrodzenia, warsztaty terapii zajęciowej). Pozostało nam kolejne wyzwanie, do którego się zabieramy - elewacja Pałacu - informują siostry Dominikanki. Pałac to miejsce, w którym dotychczas mieszkali Chłopcy. Gdy okazało się, że już dłużej tam nie mogą przebywać (zabezpieczenia przeciwpożarowe), przenieśliśmy ich do nowego Domu Chłopaków. Pozostał Pałac - który jest zabytkiem, ale na tyle nieważnym i małej klasy, że nie dostaniemy żadnych dotacji na jego remont

- podkreślają siostry Dominikanki z Broniszewic.We wrześniu ruszyła zbiórka środków na remont elewacji pałacu, a już teraz siostry Dominikanki mogą pochwalić się zakończeniem pierwszego etapu. - Kochani Dobroczyńcy! Udało się zakończyć pierwszą część elewacji Pałacu! Dzięki Waszym dobrym sercom! Pałac, od kiedy wyprowadzili się z niego Chłopcy, stał się miejscem terapii zajęciowej dla Nich, zajęć indywidualnych, zajęć relaksacyjnych. A poddasze przygotowywane jest dla Wolontariuszy, których jest z miesiąca na miesiąc coraz więcej. Dziś komisja konserwatorska odebrała tę część wykonanych prac. Jest radość! Gdyby nie Wy i Wasza przyjaźń z tym miejscem pałac by niszczał, przeciekał i nie mógłby służyć Chłopakom i Wolontariuszom. Zobaczcie, jak jest pięknie, bo my nie możemy powstrzymać tej radości w sobie. JESTEŚCIE WIELCY! - mówią siostry z Broniszewic.Koszt remontu elewacji pałacu w Broniszewicach wynosi 350 tysięcy złotych. Do tej pory udało się zgromadzić blisko 280 tysięcy złotych, czyli 80 proc. potrzebnej kwoty. Zbiórka pieniędzy trwa cały czas na stronie www.domchlopakow.pl