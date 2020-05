Setki laptopów i tysiące tabletów trafiło do szkół w ramach programu "Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020"

Sprzęt jest tym bardziej cenny teraz - w okresie pandemii – ponieważ trafi do uczniów, którzy mają utrudniony dostęp do sprzętu komputerowego w domach. Dzięki nim mogą bez problemu brać udział w zajęciach i uczyć się zdalnie.

- Już ponad połowa szkół została wyposażona w nowoczesny sprzęt pozwalający na przeprowadzanie nauki zdalnej. W tej chwili mocno pracujemy nad drugim etapem dotyczącym wyposażenia kolejnych ponad 300 placówek w tablety i laptopy, które w obecnej sytuacji będą służyły potrzebującym uczniom w nauce zdalnej - mówi Marzena Wodzińska, członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W najbliższym czasie planowany jest zakup sprzętu IT dla szkół, które przystąpiły do kolejnych edycji projektu. W ciągu kilku miesięcy trafią do nich 333 laptopy i 8 325 tabletów.