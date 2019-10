Seniorzy po raz kolejny pokazali jak należy się bawić

Znów na jesień przyszła pora, a na nią jak zwykle Dzień Seniora. Z kim się jeszcze plącze dusza, ten na Dzień Seniora rusza - tymi słowami przewodnicząca Zarządu Rejonowego PZERiI Irena Skowrońska powitała wszystkich gości. A było ich ponad 100.

-

Jest to okazja do refleksji nad naszymi problemami. Rolą naszej organizacji jest aktywizowanie poprzez organizowanie różnorodnych form życia kulturalnego, artystycznego, sportowego i turystycznego. Są to wyjazdy do teatru, udział w koncertach, wycieczki, turnusy wyjazdowe nad morze, zawody bowlingowe. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zorganizowaliśmy spotkanie z policją i ratownikiem medycznym. Zachęcamy wszystkich seniorów do pełnej aktywności fizycznej i umysłowej, bo nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu