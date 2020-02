Segregowanie śmieci w pigułce. Urząd Miasta i Gminy Pleszew uruchomił specjalną stronę internetową

Jak właściwie segregować odpady? Mimo wielu akcji społecznych, nie brak osób, które mają z tym problem. Przede wszystkim należy pamiętać o oddzielaniu surowców od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Oddzielamy tworzywa sztuczne i metale, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Jednak takie wyjaśnienie nadal nie dla każdego może być oczywiste i pojawiają się kolejne pytania. Co należy zrobić z kartonem po mleku? Czy styropian można wrzucić do recyklingu? Jeśli tak, to czy do plastików? Z odpowiedziami na te pytania przychodzi nowa strona internetowa uruchomiona właśnie przez Urząd Miasta i Gminy Pleszew.

Pod internetowym adresem www.segreguj.pleszew.pl znajdziemy zasady obowiązujące zarówno mieszkańców domów jednorodzinnych, jak i pleszewian mieszkających w budynkach wielorodzinnych. W przejrzysty sposób wyszczególniono, jakie odpady należy wrzucić, do jakich worków czy pojemników i których nie powinniśmy w nich umieszczać.