Ścieżki spacerowe do 34 km od Pleszewa. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 22 - 23 stycznia?

Wycieczki ze spacerem w pobliżu Pleszewa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 34 km od Pleszewa, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 22 stycznia w Pleszewie ma być 0°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 23 stycznia w Pleszewie ma być 1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 30%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 18,08 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 153 m

Suma podejść: 412 m

Suma zejść: 429 m

Spacerowiczom z Pleszewa trasę poleca Jolantadyr

Budzik w niedzielę rano odmówił współpracy. Obudziłam się sama tuż przed planowanym jego dźwiękiem, dziwiąc się, że milczy. Była 6.30 a on nadal milczał jak zaklęty. Pomyślałam ... ma racje.